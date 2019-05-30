https://news.day.az/politics/1124580.html Фонд Гейдара Алиева организовал ифтар в Зардабе и Тертере - ФОТО Фонд Гейдара Алиева организует ифтар в районах страны в священный месяц Рамазан.
Фонд Гейдара Алиева организовал ифтар в Зардабе и Тертере - ФОТО
Фонд Гейдара Алиева организует ифтар в районах страны в священный месяц Рамазан.
29 мая ифтар был организован в Зардабском и Тертерском районах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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