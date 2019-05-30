Межгосударственная автодорога Ереван-Гюмри, железная дорога Ереван-Тбилиси, которые были перекрыты с полудня 29 мая, остаются закрытыми, передает Day.Az со ссылкой на Verelq.

Во всяком случае, это утверждают "виновники баррикады" - жители села Арагацаван Арагацотнской области. С их слов, они всю ночь провели на упомянутых участках.

Жители села вынуждены были пойти на столь радикальные шаги, поскольку недовольны решением (кстати, поднимали данный вопрос на протяжении более месяца), относительно взимаемой суммы за оросительную воду в литрах, а не по действующей схеме, рассчитываемой с учетом гектаров обрабатываемых земель. Отметим, что изменения в расчетах привело к существенному повышению тарифа.

Сообщается, что к акции присоединились также жители сел Каракерт и Артени.