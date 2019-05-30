29 мая в Баку прошел финал Лиги Европы УЕФА. Лондонский "Челси" разгромил "Арсенал" и стал обладателем второго по значимости клубного футбольного трофея на континенте.

Бакинский олимпийский стадион, число зрительских мест в котором в связи с финальным матчем было доведено до 70 тысяч, обновил 20-летний рекорд в истории Лиги Европы УЕФА. По этому показателю Бакинский олимпийский стадион стал самой большой ареной среди стадионов, принимавших финальные матчи Лиги Европы УЕФА. Так, в 1999 году команды "Парма" и "Марсель" встретились на московском стадионе "Лужники" вместимостью 62 тысячи зрителей.

За матчем следили и десятки тысяч болельщиков на Бакинском олимпийском стадионе, и миллионы поклонников футбола по всему миру. Понаблюдать за игрой на стадион приехали также Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи.

Фотографы запечатлели интересные кадры общения главы государства с простыми болельщиками. Любители футбола тепло приветствовали Президента Ильхама Алиева и сделали с ним фотографии на память.