https://news.day.az/politics/1124688.html Азербайджан и Саудовская Аравия будут сотрудничать в оборонной сфере
Азербайджан и Саудовская Аравия будут сотрудничать в оборонной сфере
Утверждено новое соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между правительствами Азербайджана и Саудовской Аравии, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Было отмечено, что соглашение внесет важный вклад в развитие сотрудничества между двумя странами.
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