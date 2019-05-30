Утверждено новое соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между правительствами Азербайджана и Саудовской Аравии, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Было отмечено, что соглашение внесет важный вклад в развитие сотрудничества между двумя странами.