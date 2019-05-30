https://news.day.az/politics/1124758.html Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранных глав Литвы и Латвии
Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранных глав Литвы и Латвии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг поздравил Гитанаса Науседу с избранием на пост президента Литвы, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Также глава государства направил поздравительное письмо Эгилсу Левитсу по случаю избрания на пост президента Латвии.
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