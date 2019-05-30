Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг поздравил Гитанаса Науседу с избранием на пост президента Литвы, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Также глава государства направил поздравительное письмо Эгилсу Левитсу по случаю избрания на пост президента Латвии.

Новость обновляется