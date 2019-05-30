https://news.day.az/politics/1124851.html Представлена магистерская программа в рамках меморандума о сотрудничестве между Фондом Гейдара Алиева и итальянской компанией Technip FMC - ФОТО
Представлена магистерская программа в рамках меморандума о сотрудничестве между Фондом Гейдара Алиева и итальянской компанией Technip FMC - ФОТО
В четверг состоялась презентация проекта "Магистерской программы по передаче технологических знаний студентам, получающим образование в нефтяной, газовой и нефтехимической сферах", который будет реализован в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между Фондом Гейдара Алиева и итальянской нефтехимической компанией Technip FMC.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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