В четверг состоялась презентация проекта "Магистерской программы по передаче технологических знаний студентам, получающим образование в нефтяной, газовой и нефтехимической сферах", который будет реализован в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между Фондом Гейдара Алиева и итальянской нефтехимической компанией Technip FMC.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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