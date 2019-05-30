Распространено совместное заявление глав стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сообщает Trend со ссылкой на ОБСЕ.

Как отмечается в заявлении, сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от России, Эндрю Шофер от США, и Стефан Висконти от Франции), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик c 27 по 30 мая посетили регион.

"Сопредседатели встретились с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване 27 мая и с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку 30 мая. В обеих столицах они провели консультации с министрами иностранных дел и министрами обороны. В Баку сопредседатели встретились с председателем азербайджанской общины Нагорного Карабаха", - говорится в заявлении.

Отмечается, что основной целью визита являлась оценка развития ситуации на линии соприкосновения и международной границе, а также продолжить обсуждения, проведенными президентом Азербайджана и премьер-министром Армении в Вене 29 марта и далее главами внешнеполитических ведомств двух стран, который прошел 15 апреля в Москве.

"В соответствии с просьбой, сопредседатели представили предложения о конкретных последующих шагах в процессе урегулирования, в том числе о гуманитарных мерах и мерах безопасности. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана приняли предложение сопредседателей встретиться в ближайшее время под их эгидой и сообщат подробности в соответствующее время. Сопредседатели выразили глубокую обеспокоенность по поводу недавних жертв и призвали стороны проявлять максимальную сдержанность во избежание эскалации", - говорится в заявлении.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.