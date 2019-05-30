https://news.day.az/politics/1124861.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции по очистке прибрежной зоны в Бинагадинском районе - ФОТО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции по очистке прибрежной зоны в Бинагадинском районе - ФОТО
В связи с открытием пляжного сезона при организации Общественного объединения IDEA и поддержке Исполнительной власти Бинагадинского района Баку была проведена очередная акция по очистке побережья.
К акции, которая была организована на Новханинском пляже, присоединились вице-президент Фонда ГейдараАлиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и около 100 молодых добровольцев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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