В связи с открытием пляжного сезона при организации Общественного объединения IDEA и поддержке Исполнительной власти Бинагадинского района Баку была проведена очередная акция по очистке побережья.

К акции, которая была организована на Новханинском пляже, присоединились вице-президент Фонда ГейдараАлиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и около 100 молодых добровольцев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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