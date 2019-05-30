Президент Польши Анджей Дуда в четверг прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Президента Польши Анджея Дуду встречали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.