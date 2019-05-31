В Баку завершился большой футбольный праздник. Столица Азербайджана приняла у себя финал второго главного клубного футбольного турнира на континенте - Лиги Европы УЕФА.

Десятки тысяч болельщиков на Бакинском олимпийском стадионе и миллионы зрителей по всему миру смогли еще раз познакомиться с нашим городом и страной, с азербайджанским гостеприимством, прекрасным туристическим потенциалом и инфраструктурой. Азербайджан еще раз показал и доказал, что наша страна способна на самом высоком уровне принимать у себя крупнейшие международные мероприятия.

Благодаря тому, как прекрасно был организован финальный матч и как гладко прошло это мероприятие, в очередной раз были разгромлены антиазербайджанские провокации - известно кем и откуда подпитываемые - которые регулярно планируются после нашей страны в канун очередного масштабного события в Баку или регионах Азербайджана.

В этот раз, еще задолго до финального матча, через СМИ и подручных "экспертов" за рубежом регулярно вбрасывались тезисы о том, как в Азербайджане якобы недостаточно развита транспортная, туристическая и спортивная инфраструктура, о якобы ультрадорогих отелях и авиабилетах, о том, что армянскому футболисту "Арсенала" Генриху Мхитаряну в Баку грозит чуть ли не линчевание, и еще много другой подобной лжи.

А как было на самом деле? Мхитаряну давались самые высокие гарантии безопасности. То, что армянский футболист банально струсил - это уже, согласитесь проблемы его самого. Стадион был забит почти до отказа, иностранных гостей было много. AZAL и бакинский аэропорт приняли рекордное количество рейсов и перевезли всех желающих, никаких проблем и простоев не было. Отели и хостелы города, равно как и другие объекты инфраструктуры прекрасно справились с этой нагрузкой. Буйные английские фанаты, чьи привычки устраивать побоища и массовые беспорядки хорошо известны, в Баку, можно сказать, вели себя тихо. Все вышеперечисленное позволяет однозначно сказать, что пожалуй, азербайджанская столица войдет в историю как город, который провел финал в самом беспроблемном и безопасном формате. Все - и местные любители футбола, и иностранные гости признали, что для болельщиков были созданы все необходимые условия.

Даже после финального матча в некоторых иностранных СМИ попытались распространить "мысли" о том, что игра, оказывается, была не очень эмоциональной, трибуны кричали не так громко, как ожидали авторы этих статей. Подобные жалкие попытки хоть как-нибудь подпортить эффект бакинского финала говорят только о том, что никаких серьезных проблем или просчетов в организации финала Лиги Европы в Баку просто не было. Вот и не остается ничего другого, как возмущаться недостаточно оравшими болельщиками.

Одним словом, несмотря на все попытки "доброжелателей", Азербайджан записал в свой актив еще один крупный международный успех, показав, кстати, что мы полностью готовы принять у себя 4 матча футбольного Евро-2020, которые, как запланировано, будут сыграны в нашей стране.

Прошло только пять месяцев нынешнего 2019-го года, а его уже можно назвать триумфальным для Азербайджана. Успех финала Лиги Европы в Баку - хороший повод обратить внимание на динамику развития нашей страны в целом, а она, эта динамика, поражает. Экономика страны растет опережающими прогнозы темпами: объем ВВП Азербайджана за январь-апрель 2019 года превысил 23,8 миллиарда манатов, что на 2,1 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. Международные аналитики также смотрят оптимистично: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что в целом национальная экономика вырастет в текущем году на 3,5 процента.

И это - только цифры. А за сухими цифрами стоит эффективная, продуманная политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым и преобразования, которые проводятся под его руководством, а также масштабный позитивный и эффективный импульс, который придает дальнейшему развитию социальной политики Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

В этом смысле 2019-й год уже стал знаковым для Азербайджана. Президент Ильхам Алиев анонсировал, что нынешний год будет годом масштабных реформ. Азербайджан объявил о переходе к новой экономической модели - социальной экономике, предусматривающей широкий пакет социально-ориентированных решений и реформ, значительный рост зарплат, пенсий и пособий и многое другое.

Пакет преобразований будет действительно беспрецедентным. Новая модель социально-ориентированной экономики подготавливается на основе принципов рыночной экономики. Эта модель предусматривает дальнейшее улучшение делового и инвестиционного климата в Азербайджане, развитие человеческого капитала, обеспечение более лучших условий для предпринимателей (особенно для малого бизнеса и только начинающих свое дело граждан), а также, конечно, реформы на государственных предприятиях. Цель Азербайджана - сформировать сильную экономику, полностью независимую от нефтяных доходов. Принятые и реализуемые сейчас дорожные карты развития отдельных секторов национальной экономики и другие решения, принятые в последнее время, служат именно достижению этой главной цели.

Конечно же, нельзя не отметить еще одно беспрецедентное решение главы государства. В феврале Президент Ильхам Алиев подписал указ о решении вопроса проблемных кредитов физических лиц. Этот указ затронул более 800 000 человек, имевших валютные займы в банках и столкнувшихся с трудностями по их выплате после двух девальваций маната. Безусловно, один из важнейших вопросов для населения, решенный Президентом Азербайджана. Глава государства в буквальном смысле слова дал сотням тысяч граждан страны возможность восстановить финансовую стабильность своих семей. Больше того, в отличие от многих других стран, в том числе наших соседей, в Азербайджане лидер страны дал обещание решить проблему кредитов, и решил ее на деле. Разного рода громкие заявления о списании долгов населения делались и раньше - но только в Азербайджане Президент Ильхам Алиев создал уникальный для постсоветского пространства прецедент.

А в самом начале мая было принято еще одно решение, которого так ждали граждане страны: был увеличен лимит льготного тарифа на природный газ. Тарифный совет увеличил его с 1700 до 2200 кубометров. Таким образом, льготными тарифами на газ смогли воспользоваться свыше 1,8 миллиона абонентов или более семи миллионов граждан. Удельный вес граждан, которые потребляют природный газ по льготной цене, повысился с 70 до 85 процентов. Все расходы, связанные с возникшей финансовой разницей, полностью взяло на себя государство. Это решение стало еще одним примером заботы и внимания к чаяниям граждан, которые проявляют Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

В Азербайджане были существенно повышены заработные платы и пенсии, резко вырос размер буквально всех пособий и социальных выплат. Дополнительные средства, которые необходимы для финансирования социальных преобразований, были найдены благодаря давшей первые результаты масштабной налоговой реформе. Как отмечал Президент Ильхам Алиев, только за четыре месяца нынешнего года налоговые и таможенные органы собрали около 400 миллионов манатов дополнительных средств: 270 миллионов манатов - налоговые органы и чуть более 100 миллионов манатов - таможенные органы. Опять же за счет прозрачности и реформ. Этот дополнительный финансовый ресурс позволяет увеличивать пенсии, зарплаты, социальные пособия. Решения об укреплении социальной защиты населения, принятые главой государства, охватили в целом три миллиона человек.

Масштабные социальные преобразования в Азербайджане сыграют огромную роль в улучшении качества жизни огромного количества самых разных людей. Делается очень многое, претворяются в жизнь самые смелые инициативы, решаются самые волнующие граждан проблемы.

Крупные успехи Азербайджана - и внутренние, и международные - это результат эффективной политики, проводимой руководством страны. Но все, что делают для граждан Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева, объединяет конечная цель - забота о населении Азербайджана, защита интересов простых людей. И именно поэтому граждане Азербайджана с большой любовью и благодарностью относятся к главе государства и Первой леди, оказывают им такой теплый, искренний прием в ходе их поездок по регионам страны. На этой благодарности, любви и искренности и складывается единство власти и народа. Это единство стало прочным фундаментом, на котором строится светлое будущее Азербайджана.

Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az