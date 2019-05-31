В 2018 году в Азербайджане было вынесено всего 89 оправдательных приговоров по уголовным делам.

Об этом в ходе конференции "Адвокатский взгляд на судебно-правовые реформы" сказал помощник Первого вице-президента Азербайджана Гюндуз Керимов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Керимов отметил, что этот показатель ниже одного процента от общего числа уголовных дел: "Это может быть связано с совершенной работой государственного обвинения, сопротивлением адвокатов, пассивностью судов и иным неизвестными нам причинами. Считаем, что адвокаты должны приумножить усилия для того, чтобы сторона защиты получила сбалансированный результат. Как известно, в указе, подписанном Президентом Ильхамом Алиевым в связи с судебно-правовыми реформами, особо подчеркивается вопрос доступности правосудия".