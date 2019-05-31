По сведениям газеты "Иравунк", около 250 армян были высланы из Федеративной Республики Германия, начиная с января по май этого года. Еще 160 армян собираются депортировать из Германии, передает Day.Az.

"По сведениям нашего источника, массовые "депорты" немецкие власти аргументируют тем, что в вашей стране произошла революция, вы этого хотели, теперь поезжайте и живите там. Армяне же, которые связывали свое будущее с Германией, но в прошлом году активно поддерживали власть Никола Пашиняна, деря глотки перед посольствами, сегодня уже пожалели об этом. Они не планировали такого развития событий.

Более того, с нашими соотечественниками, которые преспокойненько сидели на своих местах в Европе, обращаются довольно жестко. Даже был случай, когда сотрудники полиции перекрыли целую улицу, чтобы насильно выселить армянскую семью из дома и депортировать.

Причем, даже такие семьи пострадали от этой ситуации, которые приехали в Германию с целью лечения или с неизлечимыми болезнями. Более того, выясняется, что ситуация взрывоопасна не только в Германии, но и для армян, не имеющих гражданства Бельгии.

На недавних выборах в Бельгии победило нидерландское крыло, которое в своей программе предусмотрело строгие меры в отношении беженцев без документов.

Местные армяне ожидают, что в любой момент поднимется волна выселений также в Бельгии. Примечательно, что в отношении мусульман здесь более благосклонны", - пишет газета.