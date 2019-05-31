Вместе с Азербайджаном мы активно работаем над эффективным соединением регионов Центральной Азии, Каспийского и Черного морей, сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в Ашхабаде на заседании Совета глав правительств СНГ. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

"По сути, формируется разветвлённая, интегрированная транспортная сеть, охватывающая огромное континентальное пространство", - приводятся в информации слова главы государства.

По мнению главы государства, в такой конфигурации участие стран СНГ является естественным и выгодным.

"Оно также вписывается в логику обеспечения законных интересов государств СНГ, не имеющих прямого выхода к морю", - отметил Бердымухамедов, сделав особый акцент на том, что в мае прошлого года на Каспийском побережье завершилось строительство нового порта и модернизация действующего порта в Туркменбаши. Сегодня это мощный, многофункциональный терминал, оснащенный по последнему слову техники, ориентированный на транспортное сообщение между Азией и Европой. "В этом своём качестве порт Туркменбаши, без преувеличения, призван стать одним из крупнейших транспортных узлов континентального значения. Выгоды полноценного использования его возможностей для стран СНГ очевидны", - сказал Бердымухамедов.

Отмечая в целом ключевую роль Каспийского моря в контексте евразийского экономического взаимодействия, глава Туркменистана подчеркнул, что Каспий призван стать стратегическим узлом объединения деловых интересов не только самих прибрежных стран, но и других государств, в том числе участников СНГ.

Этим продиктована инициатива туркменской стороны о созыве первого Каспийского экономического форума, который пройдёт в городе Туркменбаши 12 августа 2019 года. Напомним, что Ашхабад и Баку тесно взаимодействуют в реализации транспортно-транзитного проекта Lapis Lazuli, который проходит по маршруту Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция. Согласно этому проекту, железнодорожные пути и автострады соединят город Тургунди (в афганской провинции Герат) с Ашхабадом, далее с прикаспийским портом Туркменбаши. Коридор продолжится до Баку, затем через Тбилиси на Анкару с ответвлениями в Поти и Батуми, далее - от Анкары до Стамбула. Бюджет проекта, который нацелен на облегчение логистики транзита и упрощение таможенных процедур в регионах, оценивается в два миллиарда долларов.