Известная азербайджанская писательница Афаг Масуд направила российскому телеведущему Владимиру Познеру письмо в связи с озвученными им на Общественном телевидении Армении мыслями об азербайджанцах.

Day.Az со ссылкой на Trend предлагает вниманию данное письмо:

"Автору программы "Познер" I канала России Владимиру Познеру

Владимир Владимирович,

Случайно ознакомилась недавно в социальных сетях с вашим выступлением, в котором вы выражаете желание посетить древнюю, исконную азербайджанскую землю - Карабах, а также заявляете, что ваше сердце всегда с армянами.

Прежде чем перейти к сути вопроса, хочу, чтобы вы знали: в Азербайджане вас всегда считали талантливым телеведущим, человеком, обладающим неординарным мышлением, азербайджанцы всегда любили вас за ваши аналитические способности, обстоятельный, глубокий и справедливый подход к событиям и ситуациям. Если не ошибаюсь, у вас тоже не было особых проблем с Азербайджаном и азербайджанцами. Я долго думала над тем, чем вызвана распространяемая в последние дни в социальных сетях и предподносимая чуть ли не как победа над Азербайджаном ваша горькая ирония о внесении в "черный список азербайджанцев", но ничего не могла понять. Я так и не уяснила причину, побудившую вас словно капризного ребенка заявить, что ваше сердце с армянами. Это не логика и не культура речи Познера, обладающего тем самым "неординарным мышлением" и отличающегося "глубоким и справедливым подходом". Неужели вы думаете, что этим расстроили азербайджанцев? Или потрясли их известием о том, что ваше сердце с армянами?

Не осуждаю вас, возможно, у вас не было времени или желания поинтересоваться историей Карабаха, древними картами, сотнями принятых и признанных международной общественностью документов, фактов и доказательств. Время ускоряется, у вас стало больше дел, в Армении издана ваша книга, поздравляю. Однако все это, ваша всемирная известность как телеведущего или писателя, еще какие-то достоинства не дают основания демонстрировать столь поверхностное, несерьезное отношение к болезненному, судьбоносному вопросу, являющемуся неизлечимой раной, горем целого народа, да еще иронизировать в отношении азербайджанцев, чьи права человека и гражданские права грубо нарушены. Азербайджанцев, тысячи соотечественников которых - женщины, дети, старики - которые были беспощадно убиты в том самом Карабахе, на этих землях, которые вы мечтаете посетить. Азербайджанцев, которые и сегодня продолжают жить на этих землях жизнью пленных, подвергаясь оскорблениям и пыткам. С кем ваше сердце - ничего не значит ни в душе азербайджанцев, ни в вопросе Карабахской Истины.

Неудивительно, что мистический ход времени последних лет сотрясает человечество, человечность словно гигантский чан с молоком, отделяя масло, сливки и осаждая на дно мутную воду. За эти годы всем нам приходилось видеть, сколько ярких представителей интеллигенции, справедливых и честных людей были поглощены этой мутной водой и ушли на дно жизни. Это нас и удивляет, и огорчает. То, что талантливые, справедливые и честные люди, представители интеллигенции, мастера пера и искусств на каком-то жизненном повороте ломаются, мельчают и исчезают при жизни, зажатые в тисках социально-политических и материальных интересов, вызывает лишь горькое сожаление.

Но знайте, что Время беспощадно, историческая истина, Правда вечны и неизменны.

И помните: ни Время, ни Правда не прощают несправедливости!

Афаг Масуд

азербайджанская писательница"