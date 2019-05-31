В пятницу в Баку состоялась церемония открытия барельефов, посвященных памяти польских архитекторов.

В церемонии, прошедшей на улице Польских архитекторов столицы, приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Польши Анджей Дуда, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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