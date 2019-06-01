Как писал классик, правду говорить легко и приятно. А если эта правда обличает чужую ложь, то говорить ее приятно вдвойне.

Кажется, невозможным дискутировать с человеком, который в упор не видит очевидных истин. Но именно это приходится делать, когда общаешься с представителями "Amnesty International", двуличными до мозга костей пропагандистами.

"Amnesty International" всегда, с упорством буриданова осла, критикует Азербайджан: всегда, во всем и по любому поводу. Если верить многочисленным отчетам этой британской, якобы некоммерческой, организации, то каждый второй журналист в нашей стране "узник совести", каждый оппозиционер - "нещадно третируемый властями пленник чести", а что касается списка "политзаключенных", то в интерпретации "Amnesty International" в списке "гонимых и арестованных" значится чуть ли не половина граждан страны.

Бред сумасшедшего сознания и сполохи в тумане мыслительного процесса? Не думаю.

"Amnesty International", оставаясь верной своему амплуа, считает Азербайджан "страной с токсичным обществом". Официальный Баку не реагирует на крики этой организации, руководствуясь древней восточной мудростью "моськи лают, а караван идет".

Но, увы, караван уже остановился и среди верблюдов с поклажей "всеобщих прав и свобод" началась возня, давка и борьба.

Дело в том, что "Amnesty International" меняет руководство из-за плохих условий труда". Точнее, пять из семи членов правления "Amnesty International" (АI) уйдут в отставку в связи с "токсичными" условиями труда в организации. Проверку инициировали в связи с суицидом двух сотрудников АI.

Правозащитная организация "Amnesty International" (АI) сменит высшее руководство в связи с докладом о "токсичных" условиях труда. Генеральный секретарь AI Куми Найду объявил об увольнении пяти из семи членов дирекции, заявил пресс-секретарь организации во вторник, 28 мая. Уволенные топ-менеджеры должны покинуть организацию до октября.

Согласно сообщениям BBC и Deutsche Welle, в "Amnesty International" поручили подготовить доклад об условиях труда в организации в связи с тем, что в прошедшем году два сотрудника АI в Париже и Женеве совершили суицид. Независимые эксперты опубликовали в январе документ о проблемных местах в организационной культуре и управлении "Amnesty International". Из результатов проверки следовало, что сотрудники часто жаловались на стресс и давление, а также описывали условия труда как "токсичные".

В мае 2018 года 65-летний Гаэтан Муто покончил с собой в парижском офисе "Amnesty". Он оставил записку о стрессе и переутомлении.

Последующее расследование показало, что он был недоволен "тяжелым, оправданным и щемящим чувством того, что им пренебрегли, чуть ли не выставив за дверь".

Шесть недель спустя Розалинд МакГрегор, 28-летняя британская стажерка, работающая в женевском офисе "Amnesty", покончила с собой в доме своей семьи в Суррее.

В то время как расследование ее смерти указывало на "личные проблемы", как на основную причину суицида, ее родители сказали: "Мы уверены, что "Amnesty International" могла бы сделать больше для решения проблемы ее психического здоровья".

Кроме того, многие сотрудники организации привели конкретные примеры переживания или свидетельства издевательств со стороны менеджеров.

Поступали сообщения о том, что менеджеры унижают персонал на собраниях и делают унизительные и угрожающие комментарии. Например, "Вы должны уйти! Вы должны исчезнуть отсюда! Если вы останетесь на этой должности, то ваша жизнь станет страданием! Мы сделаем это!".

Существуют многочисленные сообщения о дискриминации сотрудников "Amnesty International" по расовым, религиозным признакам. А представители сексуальных меньшинств, работавших в этой структуре, в один голос жалуются, что сталкивались с невоспитанным и несправедливым обращением.

В отчете также указывалось на динамику "мы против них" между сотрудниками и руководством.

"Во многих интервью слово "токсичный" использовалось для описания культуры работы "Amnesty" еще в 1990-х годах. Так же были и фразы "болезненное соперничество", "отсутствие доверия" и "тактика запугивания", - говорится в отчете.

"Unite", представляющая интересы сотен сотрудников "Amnesty" в офисах по всему миру, сообщила, что каждый третий сотрудник, недавно опрошенный профсоюзом, чувствовал, что "с 2017 года на работе плохо обращаются с ним или он подвергается постоянным издевательствам".

Напомню, что "Amnesty International" - не единственная правозащитная организация, которая подвергается ожесточенной и справедливой, основанной на фактах и неопровержимых доказательствах критике за обращение с работниками.

Ранее в этом году в докладе говорилось, что издевательства и домогательства были обычным явлением в "Oxfam", а в прошлом году "Save the Children" была в центре громкого скандала, когда против руководимей высшего и среднего звена организации были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах на рабочем месте.

... Направленная против нашей страны, а самое главное, против нас - граждан этой страны, вовсе не думающих, что живем мы все в самом жутком уголке Мордора, где третируется все и вся, где торжествует беззаконие и где все чувствуют себя ущемленными - откровенная пропаганда "Amnesty International" состоит в попытке убедить граждан Азербайджана в истинности ряда выгодных Западу идей. Некоторые из этих идей откровенно лживы и нелепы, другие представляют собой качественное искажение реальных фактов. Внедрение вражеских мемов производится путём их многократного повторения через разные каналы подачи информации. Вот основные точки пропаганды:

1. "Азербайджан убог". Суть идеи проста и интуитивно понятна: Азербайджан безнадежно убог абсолютно во всех вопросах своего бытия. Эта идея является одной из базовых: её носители становятся гораздо восприимчивее ко всем остальным идеям антиазербайджанского агитпропа.

2. "Запад несравнимо лучше Азербайджана". Выгода из этого мэма извлекается сразу в нескольких направлениях: это и поддержка других исходящих от "мудрого и гуманистичного" Запада идей, это и стремление "голосовать ногами", эмигрировав в какую-нибудь западную страну.

3. "Патриотизм - для дураков и подлецов". Задача мэма понятна: убедить всех имбецилов социальных сетей, которые чуть ли не каждый день оскорбляют символы страны, "критикуют" армию, изгаляются над светлой памятью павших в боях с армянскими оккупантами, рвут рубаху и исходят воем о "невозможности освободить захваченные армянами земель нынешней властью" в том, что они не предатели, а "благородные революционеры". Настоящими же предателями, по мнению "Amnesty International" и аналогичных структур как раз являются патриоты России, которые предают общечеловеческие ценности ради своих интересов.

4. "Азербайджан катится в пропасть". Эта психогенная установка заключается в том, что оказывается, надо свалить из этого обречённого места на Запад или же, начать борьбу против ведущего Азербайджан в пропасть "режима".

5. "У Азербайджана на самом деле, нет врагов". Очень важная для антиазербайджанского агитпропа техническая инвариация, которая необходима для продвижения других бредовых идей. Ее суть в том, что страны Запада, якобы, желают нам только добра, и что единственный наш враг - это мы сами.

Задача прозрачна - повысить доверие к приходящей с Запада информации, различным "рейтингам" и "отчетам", и заранее дискредитировать попытки разоблачения этой лжи.

6. "Государство наш враг". Согласно этой установке, чиновники, депутаты, политики и госслужащие являются врагами азербайджанского народа. Таким образом, носители и пропагандисты этой вариации считают правильным поддерживать любые выступления против государства: вплоть до террористических актов.

Другим следствием этого абсурда является представление о сильном чиновнике как о плохом чиновнике. В идеале чиновник должен быть лакеем либеральных медиа - особенно всех без исключения западных СМИ, а также их раболепствующих производных вроде "Meydan TV" и уходить в отставку по первому их требованию.

Задача прозрачна: чем слабее власть, чем меньшей поддержкой общественности она пользуется, тем легче Западу пробивать свои цели в Азербайджане.

7. "Ислам - зло". Идея в том, что Управление Мусульман Кавказа является "коррумпированным и устаревшим" образованием, которое "зомбирует" население и тормозит развитие науки, да и общества в целом. В качестве альтернативы предлагаются прогрессивные "всепрощение" к сексуальным меньшинствам, безграничная политкорректность и понукание всем без исключения "голосам" из-за границы.

Цель внедрения этой идеи понятна: снизить влияние духовных конструкций общества и повысить влияние прозападных правозащитных организаций.

Интернет ныне является главным сектором прорыва антиазербайджанской пропаганды.

Огромное количество второстепенных площадок - типа комментариев в социальных сетях, неких каналов в YouTube - намертво оккупировано псевдолиберальными ботами, троллями местных "лидеров" радикальной оппозиции, автоматически оставляющими отклики в ключе "поднимайся на революцию, угнетаемый народ" и "когда же мы начнем поход на власть"

Что касается "свободных и независимых" западных СМИ, то они, как и некоторые известные нам западные политики, в первую очередь ориентированы на западную же аудиторию. Поэтому когда они говорят и пишут о нашей стране, гонят запредельную клюкву и халтуру, типа иллюстрации митингов оппозиции или акциях "живых мертвецов" вроде Али Керимли или Джамиля Гасанлы.

Токсичные, невоспитанные, алчные, грубые, жестокие, лживые, скаредные, склонные к сексуальным домогательствам и распущенности - вот элементы коллективного портрета руководства "Amnesty International", чуть ли не каждый месяц вопящих о "нарушении прав человека и преследованиях политических, а также гражданских активистов в Азербайджане".

Эта гопота, свора сексуально озабоченных, коррумпированных людей, погрязших в интригах, мздоимстве, лжи смеют говорить о каких-то высоких принципах морали свободного общества?

И эти люди, лишенные абсолютно всех моральных принципов, носители аморальности пытаются учить Азербайджан "нормам жизни Запада?"

То они составляют нескончаемые списки "политзаключенных", то требуют освобождения уголовника, нарекая его "узником совести", то кричат о необходимости предоставления свободы опасному для общества экстремисту - а часто и вовсе переходят грань разума, штампуя ультиматумы официальному Баку, где перечисляются условия "существования власти".

Тотальный, абсолютный сюрреализм и поток больного сознания, ведь ни одна уважающая себя некоммерческая, или общественная организация даже не пыталась бы прибегать к такой модели поведения.

"Amnesty International" же чувствует себя борцом и носителем чего-то, тем самым подтверждая свою неадекватность.

Хотя, что еще можно ожидать от организации, неоднократно перепроданной и менявшей свои принципы как перчатки. От "некоммерческой" структуры, для которой составление отчетов и заявлений всегда была приматом именно для коммерческой деятельности, когда на продажу выставлялось, правда, честь и совесть.

Знаем эту организацию и следим за конвульсиями мозговой деятельности ее руководителей.

Например, за несколько дней до финального матча Европейской лиги - "Челси" и "Арсенал", как знаете, встретились в Баку и "канониры" проиграли с треском - "Amnesty International" разразилась громким тявканьем: "Нельзя позволять Азербайджану "отмыть" спортом его ужасную репутацию в области соблюдения прав человека".

По глубокомысленному мнению организации, фанаты, игроки и персонал обязаны были "ознакомиться с истинной ситуацией с правами человека в этой стране, скрывающейся за блестящим фасадом матча".

В этом весь "Amnesty International".

"Правозащитная" организация, которая в упор не замечает на незаконный арест и удержание на оккупированных азербайджанских территориях гражданина России Дильгама Аскерова и гражданина Азербайджана Шахбаза Гулиева; слепа и глуха к факту 44-дневной голодовке и мученической смерти в ереванском СИЗО журналиста и политика Мгера Егиазаряна.

"Amnesty International" всегда пытается помелькать в ленте международных новостей, позиционировать себя как "последнюю надежду угнетенных и обездоленных".

А в отношении Азербайджана стратегия "Amnesty" неизменна, скучна и однообразна: ляпнуть, гавкнуть и тем самым словить "хайп", стать предметом обсуждений, выплеснуть миазмы, а потом убежать на обочину и молчать, тихо наблюдая за перестуком клавиш многочисленных ботов и троллей в социальных сетях, несущих абсолютную чушь про "свободу, демократию и бла, бла, бла".

Увы, "Amnesty International" превратилось в одного из могильшиков некогда благородной идеи правозащитного движения, неизменно выбирая "выигрышные темы" для "защиты и обсуждения".

Смешно и грустно, господа...

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az