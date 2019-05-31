В Ереване в пятницу состоялась антизападная акция организации "ВЕТО". Гражданский активист Нарек Малян пришел к местному офису Фонда Сороса. Но был вытолкан полицией взашей, после чего заявил, что начинает сидячую забастовку.

"Парни в юбках вошли на территорию полицейского отделения и избили вас. Сейчас я пришел сюда и провожу свою акцию". Об этом, как пишет NEWS.am, заявил во время акции протеста членов движения "ВЕТО" у здания офиса Фонда открытого общества - Армения 31 мая общественный деятель Нарек Малян.

Когда Малян попытался подойти к офису фонда, стражи порядка стали его толкать, началась потасовка. В конце концов, путь Маляна был перекрыт. "Вы оставили суды, НС, пришли и окружили офис Сороса. Я сам сюда пришел ради вас. Я здесь защищаю вашу честь", - отметил гражданский активист.

Он также заявил, что начинает сидячую забастовку у офиса Сороса и будет мешать его работе. К участникам акции присоединились и члены Коммунистической партии Армении.

Руководитель Фонда открытого общества-Армения Лариса Минасян ранее сообщила полиции, что Нарек Малян собирается заблокировать вход в их офис. Сам Малян и не скрывал своих намерений, разместив на своей странице в Facebook уведомление следующего содержания: "Сожалею, что не могу 31 мая 2019 года прийти в Центральное отделение Полиции, поскольку завтра в 12:00 должен осуществить пикет напротив офиса Сороса. Я приду и заблокирую вход в здание Фонда Сороса, так же, как были заблокированы входы в суды", - написал Малян, разместив при этом соответствующую фотографию.

Движение "ВЕТО", в свою очередь, распространило заявление, в котором отметило, что их целью является "очистка Армении от сети Сороса", "от агентов, готовых продать страну за две копейки, сети Сороса, которая уже удобно разместилась в парламенте и правительстве".

Султан Керим