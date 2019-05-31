https://news.day.az/politics/1125143.html Азербайджанская артиллерия провела боевые стрельбы из гаубиц "Мста-С" - ФОТО
Азербайджанская артиллерия провела боевые стрельбы из гаубиц "Мста-С" - ФОТО
Одно из дислоцированных в прифронтовой зоне подразделений ракетных и артиллерийских войск азербайджанской армии провело боевые стрельбы из самоходных гаубиц "Мста-С", сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, передает Day.Az.
В ходе стрельб были уничтожены установленные на разных расстояниях полноразмерные мишени, имитирующие боевую технику и инженерные укрепления условного противника.
Экипажи также отрабатывали смену позиций и получение координат целей в ходе условного боя.
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