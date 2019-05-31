https://news.day.az/politics/1125148.html Президент Ильхам Алиев: Мы хотим, чтобы двусторонние связи между Азербайджаном и Польшей развивались во всех сферах
Президент Ильхам Алиев: Мы хотим, чтобы двусторонние связи между Азербайджаном и Польшей развивались во всех сферах
Мы хотим, чтобы двусторонние связи между Азербайджаном и Польшей развивались во всех сферах.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в ходе выступления в пятницу вместе с Президентом Польши Анджеем Дудой с заявлениями для печати, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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