На очередном этапе в результате регулярных встреч бизнес-структур Азербайджана и Польши должен увеличиться товарооборот.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления в пятницу вместе с Президентом Польши Анджеем Дудой с заявлениями для печати, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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