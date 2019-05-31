https://news.day.az/politics/1125154.html Президент Ильхам Алиев: На очередном этапе в результате регулярных встреч бизнес-структур Азербайджана и Польши должен увеличиться товарооборот
Президент Ильхам Алиев: На очередном этапе в результате регулярных встреч бизнес-структур Азербайджана и Польши должен увеличиться товарооборот
На очередном этапе в результате регулярных встреч бизнес-структур Азербайджана и Польши должен увеличиться товарооборот.
Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления в пятницу вместе с Президентом Польши Анджеем Дудой с заявлениями для печати, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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