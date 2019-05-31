В пятницу по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и при организационной поддержке Коллегии адвокатов в Баку прошла конференция "Адвокатский взгляд на судебно-правовые реформы".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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