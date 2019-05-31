https://news.day.az/politics/1125163.html По инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Баку прошла конференция "Адвокатский взгляд на судебно-правовые реформы"
По инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Баку прошла конференция "Адвокатский взгляд на судебно-правовые реформы"
В пятницу по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и при организационной поддержке Коллегии адвокатов в Баку прошла конференция "Адвокатский взгляд на судебно-правовые реформы".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре