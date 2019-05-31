Реализуемые в Азербайджане инфраструктурные проекты еще более улучшают условия для бизнеса.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу во время выступления на азербайджано-польском бизнес-форуме в Центре Гейдара Алиева, в котором он принял участие вместе с Президентом Польши Анджеем Дудой, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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