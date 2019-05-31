https://news.day.az/politics/1125172.html От имени Президента Ильхама Алиева устроен официальный прием в честь Президента Польши - ФОТО
От имени Президента Ильхама Алиева устроен официальный прием в честь Президента Польши - ФОТО
От имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева в пятницу был устроен официальный прием в честь Президента Польши Анджея Дуды, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Главы государств выступили на официальном приеме.
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