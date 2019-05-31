https://news.day.az/politics/1125174.html Президент Польши: Азербайджан всегда может рассчитывать на нашу поддержку в деле разрешения нагорно-карабахского конфликта
Президент Польши: Азербайджан всегда может рассчитывать на нашу поддержку в деле разрешения нагорно-карабахского конфликта
Азербайджан всегда может рассчитывать на нашу поддержку в деле разрешения нагорно-карабахского конфликта на основании норм международного права.
Об этом, в частности, сказал Президент Польши Анджей Дуда в ходе выступления в пятницу вместе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с заявлениями для печати, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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