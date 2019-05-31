Мы хотим воспользоваться возможностями международного торгового морского порта Алят, расположенного вблизи Баку.

Об этом, в частности, сказал Президент Польши Анджей Дуда в ходе выступления в пятницу вместе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с заявлениями для печати, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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