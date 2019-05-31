https://news.day.az/politics/1125177.html Анджей Дуда: Польша заинтересована в участии в Транскаспийских коридорах грузоперевозок
Анджей Дуда: Польша заинтересована в участии в Транскаспийских коридорах грузоперевозок
Польша заинтересована в участии в Транскаспийских коридорах грузоперевозок.
Об этом Президент Польши Анджей Дуда сказал, в частности, во время выступления в пятницу на азербайджано-польском бизнес-форуме в Центре Гейдара Алиева, в котором он принял участие вместе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре