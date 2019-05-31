Польша заинтересована в участии в Транскаспийских коридорах грузоперевозок.

Об этом Президент Польши Анджей Дуда сказал, в частности, во время выступления в пятницу на азербайджано-польском бизнес-форуме в Центре Гейдара Алиева, в котором он принял участие вместе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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