https://news.day.az/politics/1125188.html Президент Ильхам Алиев: Для Азербайджана и Польши существуют очень широкие возможности для сотрудничества в транспортной сфере в рамках коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг"
Президент Ильхам Алиев: Для Азербайджана и Польши существуют очень широкие возможности для сотрудничества в транспортной сфере в рамках коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг"
Для Азербайджана и Польши существуют очень широкие возможности для сотрудничества в транспортной сфере в рамках коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг".
Об этом в пятницу сказал Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на официальном приеме в честь Президента Польши Анджея Дуды, который находился в Баку с официальным визитом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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