Для Азербайджана и Польши существуют очень широкие возможности для сотрудничества в транспортной сфере в рамках коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг".

Об этом в пятницу сказал Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на официальном приеме в честь Президента Польши Анджея Дуды, который находился в Баку с официальным визитом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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