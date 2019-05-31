Несмотря на режим прекращения огня, вчера погиб командира батальона азербайджанской армии майор Агиль Омаров. Необходимо выразить протест в отношении этого кровавого деяния на уровне парламента.

Об этом, выступая на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), сказал депутат Чингиз Ганизаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ганизаде подчеркнул, что это происходит тогда, когда в Баку находятся сопредседатели Минской группы ОБСЕ: "В условиях объявления режима прекращения огня азербайджанские офицеры продолжают погибать от рук армян, и этом при том, что по договоренности обеих сторон снайперам запрещено открывать огонь. Однако противник продолжает обстрел азербайджанских позиций из снайперского оружия".

Депутат подчеркнул, что виновники и совершившие это убийство должны быть наказаны: "Так продолжаться не может".

Напомним, что 30 мая подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на линии фронта, в очередной раз совершили провокацию.

Согласно сообщению, в то время, когда сопредседатели Минской группы ОБСЕ наносят визит в Азербайджан, утром 30 мая в направлении Агдамского района снайперским выстрелом, произведенным противником, погиб военнослужащий азербайджанской армии Омаров Агиль Акиф оглы.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.