Глава МИД Турции сделал заявление по Карабаху
Нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана и соответствующих резолюций ООН, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По словам Чавушоглу, несмотря на то, что 20 процентов азербайджанских земель оккупированы со стороны Армении, до сих пор по отношению к Азербайджану применяются двойные стандарты.
Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
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