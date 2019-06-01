Бывший военнослужащий-контрактник Мхитар Алумян решил прибегнуть к радикальному шагу.

"Другого выхода у меня нет, утром в понедельник полью на себя бензин и пойду к зданию министерства обороны, совершу самосожжение, пусть все это закончится", - сообщил он о своем решении Panorama.am, передает Day.Az.

По словам Алумяна, он несколько дней назад по призыву министра обороны Давида Тонояна прекратил голодовку, которую проводил напротив здания Минобороны РА. Министр дал ему 60 тыс. драмов и, по рассказу Алумяна, пообещал, что ему предоставят жилье, найдут работу.

"Министр мне даже пообещал жилье в элитном квартале, я отказался. Прошло уже несколько дней, звоню, чтобы узнать, на какой стадии вопрос, абсолютное молчание. Раз уж так, пусть поступают, как знают, я, в свою очередь, буду поступать так же", - сказал бывший военный.

По словам Алумяна, большую часть времени в году он проводил на боевых позициях, оставляя дома несовершеннолетних детей одних.

"Люди, сидя дома, за счет государства получают 5-комнатную квартиру, а я - человек, проводивший 9,5 месяцев в году на позициях, оставив детей дома, - квартиру не получаю. Я пойду на этот шаг, и пусть будет, что будет", - сказал Алумян, добавив, что подготовил заранее записку и передал на хранение дочери, если с ним что-либо случится, она ее опубликует.