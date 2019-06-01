Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о расширении соцуслуг детям и другим лицам, нуждающимся в особой заботе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о дополнительных мерах по расширению социальных услуг, оказываемых детям и другим лицам, нуждающимся в особой заботе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, в соответствии с законом "О социальной службе", для расширения социальных услуг (услуги дневного ухода, социальной реабилитации, психологической сурдологической и другой помощи), оказываемых детям и другим лицам, нуждающимся в особой заботе, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству труда и социальной защиты населения будет выделено пять миллионов манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.
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