Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о дополнительных мерах по расширению социальных услуг, оказываемых детям и другим лицам, нуждающимся в особой заботе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, в соответствии с законом "О социальной службе", для расширения социальных услуг (услуги дневного ухода, социальной реабилитации, психологической сурдологической и другой помощи), оказываемых детям и другим лицам, нуждающимся в особой заботе, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству труда и социальной защиты населения будет выделено пять миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.