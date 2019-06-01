Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня отмечает день рождения. Помимо президента и премьера России, а также главы сепаратистов Карабаха, армянского лидера поздравила и местная оппозиция.

Как пишет Panorama.am, с 6 утра 1 июня в 11 административных районах Еревана и 12 других городах Армении представители организации "Адеквад" проводят акцию, приуроченную ко дню рождения премьер-министра. В ходе акции ее участники на асфальте изобразили хештег #SutNikol, оставили аналогичную надпись и в других местах. Полиция подвергла приводу порядка 30 участников акции.

"К данному моменту приводу подвергнуты 29 человек. В акции участие приняли свыше 80 активистов - в разных городах Армении", - сообщается на странице организации в социальной сети Facebook.

Из Полиции Panorama.am сообщили, что в течение 1 июня в различные отделы Полиции по Еревану приводу были подвергнуты 14 граждан.

Отметим, что #SutNikol переводится как "вранье Никола".

Инициатива и хештег начали действовать 1 апреля - в День смеха. В течение апреля "Адеквад" провел несколько акций, завершавшихся задержанием активистов.

Последний инцидент в отношении активистов организации произошел в середине мая. Трое представителей "Адеквад" были задержаны по анонимному звонку в полицию как нарушители порядка на концерте.

По мнению аналитиков, правоохранители начали реализацию задач, вытекающих из "черного списка" критиков власти. Как сообщала ранее газета "Паст", в списке - редакторы, журналисты, активные пользователи Facebook, несколько представителей бывших властей. Газета утверждает, что установлен тотальный контроль над деятельностью этих людей и их страницами в Facebook, чтобы в нужное время провести информационно-пропагандистские работы в этом направлении.

Султан Керим