Трагическое ДТП произошло ночью субботы, около 01:00, в Сюникской области: в результате аварии погиб контрактник армейского корпуса Минобороны Армении Вардгес Хачатрян. Об этом сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.com, передает Day.Az.

Отмечается, что житель Гориса, 42-летний Вардгес Хачатрян на своем автомобиле марки "ГАЗ 3110" на 230-м километре трассы Ереван-Мегри съехал с проезжей части и упал в ущелье.

Водитель скончался на месте. Его тело извлекли спасатели.