Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Италии Серджо Маттарелле.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Итальянской Республики - Днем Республики.

Нынешний уровень азербайджано-итальянских отношений вызывает удовлетворение. Обладающие богатой историей связи между нашими странами благодаря широкому и плодотворному сотрудничеству в политической, экономической и гуманитарной сферах сегодня вступили на новый этап.

С самыми приятными впечатлениями вспоминаю Ваш прошлогодний визит в нашу страну, ставший первым визитом Президента Итальянской Республики в Азербайджан, проведённые нами переговоры и обсуждения. Верю, что двустороннее и многостороннее взаимодействие наших стран, являющихся дружественными и стратегическими партнерами, и впредь будет вносить вклад в благосостояние наших народов. В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Италии - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.