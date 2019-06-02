https://news.day.az/politics/1125477.html Армения должна ориентироваться на результат переговоров по Карабаху - ЗАЯВЛЕНИЕ МИД АЗЕРБАЙДЖАНА
Армения должна ориентироваться на результат переговоров по Карабаху - ЗАЯВЛЕНИЕ МИД АЗЕРБАЙДЖАНА
Армения должна предпринимать ориентированные на результат шаги в урегулировании нагорно-карабахского конфликта в соответствии с требованиями международного сообщества.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана.
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