Армения должна предпринимать ориентированные на результат шаги в урегулировании нагорно-карабахского конфликта в соответствии с требованиями международного сообщества.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана.

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