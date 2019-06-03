Богаты последние недели на футбольные события мирового и не очень уровня. С успехом прошел финал Лиги Европы в Баку, с многочисленными скандалами состоялся финал Лиги Чемпионов в Мадриде. И пока футбольная общественность бурно обсуждает эти два события, в маленьком и никем не признанном самопровозглашенном образовании под названием "НКР" открыли мероприятие, фейковое и сомнительное, но тоже глубоко футбольное.

На оккупированных территориях Азербайджана в минувшую субботу состоялось открытие "чемпионата Европы" под эгидой Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (CONIFA), взявшей под свое крылышко команды различных сепаратистских регионов мира.

Как и полагается, на церемонии присутствовало как руководство организации, так и главы некоторых фейковых "государств", подобных оккупированному Карабаху, придающие потешному мероприятию некий флер "статусности".

Да, много кавычек, но невозможно же всерьез относиться к тому, что было устроено в субботу в Ханкенди. Церемония, которую армянские СМИ с придыханием называют "грандиозной", тянула на троечку с минусом. Единственное, на что там стоило посмотреть и что стоило послушать - это азербайджанские карабахские ковры и азербайджанские национальные музыкальные инструменты, преподнесенные, разумеется, в качестве "армянских". Все остальное выглядело жалко и дешево.

МИД Азербайджана уже отреагировал на незаконные действия CONIFA, подчеркнув, что игры, проводимые так называемой "конфедерацией" на оккупированных территориях Азербайджана, которая не признается какой-либо официальной футбольной организацией и объединяет в своих рядах нелегитимные структуры, ничто иное как пародия на футбол.

К сепаратистам претензий нет. Как говорится, что с них взять кроме анализа? Оккупационный режим лезет из кожи вон, чтобы показать себя миру в качестве образования, имеющего право называться "государством", продемонстрировать свои фейковые "успехи", покрасоваться "развитием" общества. Понятно, что незаконный режим будет использовать любые средства, которые только существуют в мире, для осуществления этих целей.

А вот CONIFA заслуживает внимания.

Многие, наверное, и не догадывались, что на футбольном небосклоне существует такая структура, как Конфедерация независимых футбольных ассоциаций. Образовалась она в 2013 году в Швеции, там же располагается штаб-квартира. Интересно, что, находясь по уши в политике, организация заявляет о своей полной политической нейтральности. Как может говорить о нейтралитете структура, объединяющая незаконные образования, являющиеся причиной кровопролития и политических интриг в разных частях мира?

Первое сборище CONIFA устроила на родине, в Швеции, как бы на нейтральной территории. Но на этом ее "политическая нейтральность" была исчерпана. И второй раз новоиспеченная футбольная компания решила провести сборище даже не в Лапландии (холодно, наверное) или другом уголке мира, где, несмотря на сепаратистские настроения, не было войн и этнических чисток, а в Карабахе. То есть на территории, где четверть века назад шла кровопролитная война, захватчиками осуществлялись этнические чистки, уничтожалось армянами азербайджанское мирное население. Выбор был сделан совершенно сознательно, руководство так называемой конфедерации прекрасно знало, на что идет. И потому происходящее невозможно классифицировать иначе, как провокацию.

"Для нас большая честь находиться здесь, в Степанакерте", - сказал президент CONIFA Пер-Андерс Блинд на пресс-конференции перед открытием фейкового мероприятия, пишет NEWS.am Sport.

Рассыпался в комплементах сепаратистам и президент европейской ассоциации CONIFA Альберто Рискио, и генеральный секретарь Саша Дюркоп. Последний рассказывал журналистам о якобы "давлении" со стороны Баку, мол, "меня царицей соблазняли, но не поддался я"...

Если создатели сомнительного турнира хотели доставить сепаратистам всего мира удовольствие, проводили бы и дальше свои сборища на территории Швеции, где эта далеко политически не нейтральная идея и родилась.

Политика - это, знаете ли, не за мячиком по полю гоняться. Здесь каждый неправильный пас чреват необратимыми последствиями.

Зульфугар Ибрагимов