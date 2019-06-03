Отношения между США и Азербайджаном находятся на высоком уровне во всех сферах.

Это в понедельник сказал Trend депутат от правящей партии "Ени Азербайджан " Сона Алиева, передает Day.Az.

По словам Алиевой, Азербайджан всегда поддерживает Соединенные Штаты в борьбе с терроризмом: "США поддержали ведущую позицию Азербайджана в международных проектах. В то же время, Вашингтон всегда дает высокую оценку позиции Баку по вопросу энергетической безопасности Европы. Все это говорит о том, что Азербайджан является надежным партнером США. С этой точки зрения, отправка одного за другим двух поздравительных писем Дональдом Трампом Президенту Ильхаму Алиеву показывает, что американо-азербайджанские отношения находятся на высоком уровне".

Депутат отметил, что эти два письма, написанные Дональдом Трампом, дают основания говорить о том, что и дальнейшие отношения между двумя странами будут развиваться по нарастающей: "В настоящее время эти отношения находятся на очень высокой стадии развития. Это однозначно. Соединенные Штаты всегда придавали большое значение Азербайджану в своей политике на Южном Кавказе и заявляли, что поддерживают все наши международные проекты. Президент США высоко оценивает лидерство президента Ильхама Алиева "во вкладе Азербайджана в международную безопасность и инициативу проекта "Южного газового коридора" в продвижении энергетической безопасности Европы". Это еще раз показывает, что независимый и принципиальный политический курс, который проводит президент Ильхам Алиев, направлен не только на обеспечение национальных интересов Азербайджана, но и на эффективное сотрудничество и взаимное доверие в регионе и в более широкой географии. Сегодня Азербайджан является одной из самых влиятельных стран мира. Несомненно, Соединенные Штаты всегда будут заинтересованы в сотрудничестве с таким партнером".

Алиева подчеркнула, что отношения между Азербайджаном и США охватывают много направлений: "Нынешний уровень отношений между сторонами внушает огромное удовлетворение. Азербайджан наладил широкое экономическое сотрудничество с США. А основными направлениями этого сотрудничества являются развитие в Азербайджане нефтегазового сектора, строительство и эксплуатация новых трубопроводов, реализация инфраструктурных проектов по всему коридору Восток-Запад и расширение взаимной торговли в ненефтяном секторе. Объем товарооборота, который тоже является одним из показателей расширения экономических связей между двумя странами, растет с каждым годом".