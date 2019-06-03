Накануне в Армении назначили новых министров. После реструктуризации правительства была сокращена половина министерств, и те чиновники, кому посчастливилось удержаться на плаву, возглавили суперминистерства. Потому как требующих государственного управления сфер меньше не стало.

В этой связи в местных СМИ уже звучат насмешливые комментарии. Так, издание shame.am отмечает, что президент РА Армен Саркисян по случаю дня рождения народного премьер-министра, отмечавшегося 31 мая, сделал новые позорные назначения. Так, Акоп Аршакян освобожден от должности министра транспорта, связи и высоких технологий и назначен министром высокотехнологичной промышленности. Сурен Папикян освобожден от должности министра территориального управления и развития и назначен министром территориального управления и инфраструктур. Страдающий гинекомастией и больной на голову Араик Арутюнян освобожден от должности министра образования и науки и назначен министром образования, науки, культуры и спорта. Тигран Хачатрян освобожден от должности министра экономического развития и назначен министром экономики. А Эрик Григорян освобожден от должности министра охраны природы и назначен министром окружающей среды.

Больше всего удивления у армянского издания вызвало название новой должности Акопа Аршакяна - "министр высокотехнологичной промышленности".

"Фактически, промышленность в Армении уже настолько состоялась, что создана "высокотехнологичная промышленность", и, следовательно, возникла необходимость в новом министре, а у народного премьер-министра, естественно, не было кандидатуры лучше министра 31 февраля", - пишет shame.am.

Напомним, что в результате оптимизации правительства в Армении были упразднены 5 из 17 министерств.

Султан Керим