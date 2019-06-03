На днях армянская газета "Иравунк" распространила тревожную весть о начале процесса массового выселения армян из стран Европы. Сообщалось, что с начала года из Германии уже депортировано около 250 армян, а еще 160 ожидают депортации.

Самое интересное, что в качестве аргумента германские власти приводят апрельский переворот, произошедший в Ереване в прошлом году. Если до этого пытающиеся пристроиться в Европе граждане Армении валили все на правящий режим, то после "революции" Пашиняна им трудно обосновать свое желание жить вдали от родины.

И теперь выходит, что смена власти вместо того, чтобы открыть двери гражданам "демократической Армении", вожделенная Европа, наоборот, утратила причину держать их на своей территории.

В Армении ожидали, что европейцы почувствуют в них родственную душу и упростят им процесс попадания на Запад, однако, как пишет Epress.am, в посольствах европейских государств отношение к жителям Армении не изменилось.

Недовольства действующими в Армении консульствами европейских государств остаются актуальными. Жители страны заявляют о неуважительном отношении и проблемах, с которыми они сталкиваются при получении визы, о чем с возмущением пишут в соцсетях.

"Посольство Германии, что за некачественные, недоступные и безобразные услуги вы предоставляете? Помимо своей, вы взялись за предоставление виз пяти других стран, но в системе онлайн-записи в очередь месяцами не бывает свободных дней, а записаться на якобы свободные понедельник и четверг на деле невозможно. И не потому, что кто-то сделал это раньше, а потому, что в системе вы халтурите.

Если не можете работать должным образом, не взваливайте на себя такую ношу. Вот тебе и упрощение визового режима", - написал в Facebook публицист Артур Минасян.

Так и хочется удивиться: а чего вы ждали? С какой стати посольства стран ЕС должны были изменить отношение к гражданам Армении? Из-за "революции" Никола Пашиняна?

Смешно. Европе абсолютно все равно, кто у власти в Армении, есть ли кусок хлеба и свобода у граждан страны. Главное для нее - это политический курс Еревана. А он, несмотря на переворот, не изменился. Следовательно, ничего не изменилось - в хорошую сторону - и в условиях, предоставляемых армянам.

Неужели так сложно понять?

Султан Керим