Армения изо всех сил пытается демонстрировать антизападный настрой. Это, видимо, необходимо для того, чтобы заставить Москву поверить в верность Еревана прежнему курсу. Новые власти страны делают все, но убедить "стратегического союзника" не так просто, как думали.

В понедельник в Ереване прошла очередная потешная антизападная акция. Так как "коварный" Запад олицетворяет собой небезызвестный фонд Сороса, активисты снова собрались возле него с плакатами и требованиями.

Как сообщают армянские СМИ, движение "ВЕТО" провело вторую акцию протеста перед ереванским филиалом фонда Сороса (официальное название фонда - "Открытое общество").

Несколько десятков человек собрались недалеко от офиса фонда в центре Еревана. Участники немногочисленной акции требуют закрыть представительство фонда, по их мнению, работающего на разрушение Армении.

На транспарантах на английском и русском написано "Стоп, Сорос", а также прикреплены фотографии людей, которые, по мнению участников митинга, продвигают интересы фонда в Армении.

Глава движения "ВЕТО", бывший советник начальника полиции Армении Нарек Малян заявил, что работники офиса и сотрудничающие с ним люди являются иностранными агентами, деятельность которых надо запретить.

Полиция преградила путь непосредственно к зданию офиса. Демонстранты потребовали пропустить их к дверям, которые они планировали перекрыть, сотрудники полиции отказались.

В ответ несколько человек во главе с Маляном попытались прорваться через оцепление полиции. После нескольких минут толканий друг друга и возни активисты отступили. После этого Малян призвал политические силы собраться перед зданием фонда Сороса.

Акция продолжалась еще какое-то время, но уже вяло. Требуемые для видимости действия были отработаны.

Напомним, что в минувшую пятницу тот же Малян уже атаковал полицейских, а когда был удален от здания, пригрозил сидячей забастовкой.

Движение "ВЕТО" распространило заявление, в котором отметило, что их целью является "очистка Армении от сети Сороса", "от агентов, готовых продать страну за две копейки, сети Сороса, которая уже удобно разместилась в парламенте и правительстве".

Отметим, что в Армении никогда не было антизападных настроений. Армянское общество по умолчанию настроено прозападно и антироссийски. Поэтому малочисленность акций вполне объяснима. Хотя фонд Сороса действительно структура вредоносная, критики в ее адрес в Армении не звучало до тех пор, пока команду Никола Пашиняна не стали обвинять в том, что апрельский переворот был профинансирован этим и другими западными фондами. Эти слухи - одна из причин осторожного отношения российской стороны к своему союзнику. Возможно, в Москве знают больше и потому не ведутся на отдельные антизападные выпады, вроде хилых протестов против фонда Сороса.

Как бы там ни было, существует опасность, что российские партнеры не оценят самоотверженности Маляна должным образом, а западные в конце концов перестанут относиться к происходящему с юмором.

Зульфугар Ибрагимов