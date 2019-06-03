Во Дворце президента Пакистана при поддержке Фонда Гейдара Алиева состоялось мероприятие по случаю Международного дня детей и священного месяца Рамазан. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на посольство.

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