https://news.day.az/politics/1125817.html Президент и первая леди Пакистана приняли участие в мероприятии, проведенном для детей в Исламабаде при поддержке Фонда Гейдара Алиева - ФОТО Во Дворце президента Пакистана при поддержке Фонда Гейдара Алиева состоялось мероприятие по случаю Международного дня детей и священного месяца Рамазан.
Президент и первая леди Пакистана приняли участие в мероприятии, проведенном для детей в Исламабаде при поддержке Фонда Гейдара Алиева - ФОТО
Во Дворце президента Пакистана при поддержке Фонда Гейдара Алиева состоялось мероприятие по случаю Международного дня детей и священного месяца Рамазан. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на посольство.
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