Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о присвоении почетного звания лицам, отличившимся в области предпринимательской деятельности и работы с предпринимателями.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, за вклад в дело экономического развития Азербайджана, эффективную деятельность в осуществлении государственной политики в связи с распространением предпринимательства почетное звание "Заслуженный инженер" присвоено следующим лицам:

Баширов Эльхан Идаят оглу

Мамедов Исмаил Имран оглу.