https://news.day.az/politics/1125839.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания лицам, отличившимся в области предпринимательской деятельности
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания лицам, отличившимся в области предпринимательской деятельности
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о присвоении почетного звания лицам, отличившимся в области предпринимательской деятельности и работы с предпринимателями.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, за вклад в дело экономического развития Азербайджана, эффективную деятельность в осуществлении государственной политики в связи с распространением предпринимательства почетное звание "Заслуженный инженер" присвоено следующим лицам:
Баширов Эльхан Идаят оглу
Мамедов Исмаил Имран оглу.
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