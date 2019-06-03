Очередной обновленный двор в рамках проекта "Наш двор" Общественного объединения IDEA, направленного на благоустройство неремонтированных дворов, передан в распоряжение жителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в проведенном в связи с этим мероприятии.

В ходе мероприятия были представлены различные развлекательные программы для детей. Сооруженные во дворе игровая площадка, интересные аттракционы, горки и качели вызвали у детей большую радость. Во время мероприятия, в котором также приняли участие герои мультфильмов (маскоты) и аниматоры, дети встретились с любимыми персонажами, развлекались вместе с ними.

Дети на своем празднике не только развлекались, но и представили танцы и песни, демонстрируя свои способности и таланты.

Отметим, что обновленный двор по адресу Хатаинский район, улица Ильгара Зульфугарова, 107, 109, 111, 113, охватывает четыре девятиэтажных здания, в которых проживают около 2 тыс. человек.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы создать благоприятные условия для развития детей всех возрастных групп и эффективного досуга молодежи, на территории построены площадка для мини-футбола, шахматная площадка, установлены спортивные сооружения, 4 беседки и скамейки. Главная цель в создании таких площадок заключается в обеспечении здорового образа жизни молодежи, укреплении их здоровья, эффективной организации досуга, в том числе формирования у них рефлекса систематических занятий спортом.

С учетом пожеланий и интересов жителей установлены новые фонарные столбы, полностью отремонтированы фасады и подъезды зданий. Наряду с восстановлением озеленений, имеющихся на территории двора, дополнительно посажено около 100 деревьев, на участке площадью 3 тыс. квадратных метров создана зеленая полоса.

Это уже двадцать четвертый двор в Хатаинском районе, предоставленный в пользование жителей и благоустроенный в рамках проекта.

Основная цель проекта "Наш двор" - моделирование экологически чистых и благоустроенных дворов, восстановление зеленых насаждений, формирование здорового образа жизни, создание безопасных и комфортных условий для жителей.

Реализация проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба представлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах нашей столицы.