Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тоиво Клаара.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, Клаар выразил глубокое удовлетворение по поводу встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и обмена полезной информацией, передает Day.Az.

Мамедъяров проинформировал спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе о текущем состоянии переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, включая встречу министров иностранных дел в Москве. Позже министр указал, что последующая провокация армянской стороны во время визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион и убийство азербайджанского военнослужащего снайперским огнем, открытым армянскими вооруженными силами, - это кровавые акты, которые вредят переговорному процессу. Министр отметил, что была проведена очередная встреча на уровне министров иностранных дел, но реальность осталась неизменной, добавив, что армянские вооруженные силы должны вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана, и другой альтернативы для будущего развития региона нет.

В свою очередь, Клаар подтвердил важность переговоров и отметил готовность ЕС внести свой вклад в подготовку населения к миру.

На встрече обсуждались и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.