Президент Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в положение о межведомственной автоматизированной информационно-поисковой системе входа-выхода и регистрации", утвержденное указом № 744 Президента Азербайджанской Республики от 22 апреля 2008 года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, вносятся следующие изменения в положение о межведомственной автоматизированной информационно-поисковой системе "вход-выход и регистрация", утвержденное указом Президента Азербайджанской Республики от 22 апреля 2008 года № 744:

- в конце пункта 8.19.2 точку следует заменить точкой с запятой и добавить пункт 8.19.3 следующего содержания:

"8.19.3 При наличии оперативной информации о нарушении таможенного законодательства в отношении лиц, пересекающих таможенную границу, а также лиц, подвергнутых административному взысканию за совершение административных нарушений против таможенных правил в течение последнего года и подвергнутых предварительному расследованию Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики за совершённые нарушения, вписание и удаление из "Списка особого внимания при пересечении границы" и изменение активного статуса информации при удалении соответствующих оснований";

- добавить слова "а также, упомянутые в пункте 8.19.3 настоящего Указа" после слова "временные" в подпункте 12.6-1.1;

- добавить подпункт 12.6-1.1.3 следующего содержания:

"12.6-1.1.3 применение форм таможенного контроля к лицам, указанным в пункте 8.19.3 настоящего Указа";

Кабинету министров поручено в трёхмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения, связанные с приведением актов Президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим Указом; обеспечить в трёхмесячный срок приведение нормативно-правовых актов Кабинета Министров Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим Указом и проинформировать Президента Азербайджанской Республики; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим Указом и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджанской Республики об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

Министерству юстиции Азербайджанской Республики поручается обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим Указом и проинформировать Кабинет министров Азербайджанской Республики, а Государственному таможенному комитету совместно с Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики поручено обеспечить выполнение Указа.