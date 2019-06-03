https://news.day.az/politics/1125868.html Азербайджан создает "правительственное облако" -указ Президента Ильхама Алиева
Азербайджан создает "правительственное облако" -указ Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ создании "Правительственного облака" (G-cloud) и мерах в сфере предоставления "облачных" сервисов.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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