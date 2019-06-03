https://news.day.az/politics/1125870.html В Нахчыван прибыли турецкие войска - ФОТО - ВИДЕО
В Нахчыван прибыли турецкие войска - ФОТО - ВИДЕО
В понедельник в Нахчыван прибыли личный состав и военная техника Вооруженных сил Турции, привлеченные к совместным азербайджано-турецким тактическим учениям "Нерушимое братство - 2019" с боевой стрельбой, которые пройдут с седьмого по 11 июня, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
В связи с этим в воинской части Отдельной Общевойсковой Армии состоялась торжественная церемония встречи, передает Day.Az.
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