В понедельник в Нахчыван прибыли личный состав и военная техника Вооруженных сил Турции, привлеченные к совместным азербайджано-турецким тактическим учениям "Нерушимое братство - 2019" с боевой стрельбой, которые пройдут с седьмого по 11 июня, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В связи с этим в воинской части Отдельной Общевойсковой Армии состоялась торжественная церемония встречи, передает Day.Az.