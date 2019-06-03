Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении ряда лиц за эффективную деятельность в реализации государственной политики в области развития предпринимательства и вклад в экономическое развитие Азербайджана.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.



Согласно документу, Ниязи Абдулла оглу Сафаров был награждаен орденом "За заслуги перед Родиной" третьей степени.

Кроме того, медалью "Терегги" были награждены Шюкюр Мирза оглу Агазаде, Эмин Фаиг оглу Ахундов, Руфат Тофиг оглу Атакишиев, Джалал Расим оглу Бабакишиев, Нахид Рза оглу Багиров, Фикрет Байрам оглу Ахмедов, Кямал Идаят оглу Алескеров, Закир Микаил оглу Азимов, Мензер Асеф гызы Гаджиева, Натиг Гейдар оглу Гейдаров, Натиг Намиг оглу Гасанов, Рафиг Гасан оглу Гасанов, Джавид Абульфат оглу Керимов, Эхтибар Хамза оглу Керимов, Фархад Ариф оглу Гарашов, Рашад Малик оглу Мамедов, Зияфеддин Меджид оглу Мамедов, Ариф Фазиль оглу Рагимов, Гейс Мамед оглу Сираджлы, Юсуб Рагим оглу Велиев.

Медалью "За отличие на государственной службе" награждены Айсель Гадир гызы Гадирзаде и Ильгар Ильхам оглу Поладов.