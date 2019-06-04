После изменений в системе управления Rambler Group член управляющего комитета Рафаэль Абрамян получил должность главного исполнительного директора CEO, который, согласно изменениям, будет отвечать за управление и развитие компании вместо управляющего комитета.

Как передает Day.Az, об этом пишет rusarminfo.ru.

Отмечается также, что на должность управляющего директора Rambler&Co был назначен Максим Тадевосян, который будет курировать работу "Медиа", блока "Коммерция", блока ИТ и сервиса "Rambler.Касса".