https://news.day.az/politics/1125963.html Rambler тоже переходит в руки армян
Rambler тоже переходит в руки армян
После изменений в системе управления Rambler Group член управляющего комитета Рафаэль Абрамян получил должность главного исполнительного директора CEO, который, согласно изменениям, будет отвечать за управление и развитие компании вместо управляющего комитета.
Как передает Day.Az, об этом пишет rusarminfo.ru.
Отмечается также, что на должность управляющего директора Rambler&Co был назначен Максим Тадевосян, который будет курировать работу "Медиа", блока "Коммерция", блока ИТ и сервиса "Rambler.Касса".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре