Артиллеристы Отдельной общевойсковой армии продемонстрировали высокий профессионализм на соревновании, проведенном на звание "Лучший реактивный артиллерийский дивизион" азербайджанской армии. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе состязания, проведенного согласно плану, личный состав реактивного артиллерийского дивизиона Отдельной общевойсковой армии, успешно выполнив задачи по всем этапам, занял первое место.